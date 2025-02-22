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Spor

Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk yarışında ikinci oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) son şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 sezonunun Avustralya'da gerçekleştirilen ilk yarışında ikinci oldu.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 09:38 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk yarışında ikinci oldu
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Dünya Superbike Şampiyonası'nın Phillip Island Pisti'nde koşulan 2025 sezonunun 20 turluk ilk yarışına son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu, ilk kez "1 numara"lı ROKiT BMW motosikletiyle birinci cepten başladı. Organizasyonda ilk kez mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise yarışta altıncı cepten start aldı.

Yarışseverlerin "El Turco" lakabını taktığı 2021 ve 2024 dünya superbike şampiyonu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla Avustralya'da çok çekişmeli geçen ilk yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçti. Toprak, 2025 sezonuna da podyum sevinciyle "Merhaba" dedi.

Toprak, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Yarınki yarışta daha iyi bir pozisyon için mücadele ederiz." diye konuştu.

Avustralya'da 2025'in ilk yarışını Aruba Ducati takımından İtalyan pilot Nicolo Bulega birinci, Ducati'nin İspanyol sürücüsü Alvaro Bautista da üçüncü sırada tamamladı.

- Bahattin Sofuoğlu, ilk yarışında puan almayı başardı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon Yamaha Motoxracing takımıyla ilk kez mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise yarışı puan alarak tamamladı.

Bahattin Sofuoğlu, damalı bayrağı 15. sırada geçerek şampiyonada ilk puanını aldı.

İlk yarışın ardından genel klasmanda Nicolo Bulega 25 puanla birinci, Toprak Razgatlıoğlu 20 puanla ikinci, Alvaro Bautista da 16 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

Milli motosikletçiler Toprak ile Bahattin, Avustralya'da yarın önce TSİ 05.00'te superpole yarışına, ardından da TSİ 08.00'de hafta sonunun ikinci yarışına çıkacak.

  • toprak razgatlıoğlu
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