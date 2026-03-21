  • Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışını 18. tamamladı
Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışını 18. tamamladı

Toprak Razgatlıoğlu, Brezilya Grand Prix sprint yarışını 18. sırada tamamladı. Yarışı Marc Marquez kazanırken milli sporcu istediği sonucu elde edemedi.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 23:45 - Güncelleme:
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı olan Brezilya Grand Prix sprint yarışını, Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 18. sırada tamamladı.

Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna pistinde 31 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda 19:41.98'lik derece elde eden Ducati Lenovo Team takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, birinci sırayı aldı.

Sprint yarışını Red Bull sporcusu Toprak, 18. sırada bitirdi.

MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Brezilya Grand Prix'i, yarın TSİ 21.00'de koşulacak.

  • motogp
  • toprak razgatlıoğlu
  • sprint

