İSTANBUL 4°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2025 Pazar / 25 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4592
  • EURO
    38,1983
  • ALTIN
    3438.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Avustralya ayağının ikinci yarışını tamamlayamadı
Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Avustralya ayağının ikinci yarışını tamamlayamadı

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki ilk ayağının ikinci yarışını, motosikletinin arızalanması nedeniyle bitiremedi.

AA23 Şubat 2025 Pazar 10:12 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Avustralya ayağının ikinci yarışını tamamlayamadı
ABONE OL

Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Superpole yarışında 12. sırayı alan Rokit BMW takımı pilotu Toprak, 10. cepten kalktığı ve 5'inciliğe kadar yükseldiği mücadeleye, "pit stop"un ardından motosikletinde yaşanan sorun yüzünden bitime 10 tur kala veda etti.

Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışında 17'inci, ikinci yarışta 16. sırayı aldı.

Aruba Ducati takımı sürücüleri Nicolo Bulega birinci, Alvaro Bautista ikinci, Pata Go Eleven'dan Andrea Iannone üçüncü oldu.

Avustralya ayağındaki 3 mücadeleyi de kazanan Bulega, 62 puanla pilotlar klasmanının zirvesine yerleşti. Son şampiyon Toprak ise 20 puanla 8. sırada yer aldı.

CAN 16. OLDU

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Can Öncü (Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı) de piste çıktı.

Can, ilk turda liderliğe yükseldiği yarışın 10. turunda düşmesi sonucu geriledi ve 16'ncılığı elde etti.

Superbike ve Supersport şampiyonalarının 2. ayağı, 29-30 Mart tarihlerinde Portekiz'de yapılacak.

  • Toprak Razgatlıoğlu
  • Superbike Avustralya
  • yarış

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.