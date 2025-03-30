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  • Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz ayağının ikinci yarışını kazandı
Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz ayağının ikinci yarışını kazandı

Kariyerinin 60. galibiyetini alan Toprak, Fogarty ile paylaştığı Superbike tarihinin 3. en fazla yarış kazanan motosikletçisi ünvanını tek başına ele geçirdi.

AA30 Mart 2025 Pazar 18:14 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz ayağının ikinci yarışını kazandı
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Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 2. ayağının ikinci yarışında birinci oldu.

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Superpole yarışında ilk sırayı alan Rokit BMW takımı pilotu Toprak, ilk cepten kalktığı mücadeleyi kazandı.

Kariyerinin 60. galibiyetini elde eden Toprak, Carl Fogarty ile paylaştığı Superbike tarihinin 3. en fazla yarış kazanan sürücüsü ünvanını tek başına ele geçirdi.

Aruba Ducati takımı sürücüleri Nicolo Bulega 2'nci, Alvaro Bautista 3'üncü oldu.

Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, superpole yarışında düşerek mücadeleyi bitiremedi, ikinci yarışta ise 13. sırayı aldı.

Bulega, 111 puanla pilotlar klasmanının zirvesindeki yerini korudu. Hafta sonunu 3'te 3 yaparak tamamlayan Toprak, 82 puanla şampiyonada 2'nci sıraya yükseldi.

CAN LİDERKEN KAZA YAPTI

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Can Öncü (Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı) de piste çıktı.

Pole pozisyonunda başladığı mücadeleyi rahat şekilde lider götüren Can, bitime 9 tur kala motosikletinin kontrolünü kaybederek düştü.

Dünkü yarışta birinci olan Can, piste dönmeyi başarsa da bir tur sonra pite gelerek mücadeleye veda etti.

Superbike ve Supersport şampiyonalarının 3. ayağı, 12-13 Nisan tarihlerinde Hollanda'da yapılacak.

  • Superbike
  • Toprak Razgatlıoğlu
  • Can Öncü

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