  Toprak Razgatlıoğlu tarih yazıyor! Üst üste 13. zafer
Spor

Toprak Razgatlıoğlu tarih yazıyor! Üst üste 13. zafer

Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor. Dünya Superbike Şampiyonası'nın 1. yarışını kazanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, üst üste 13 yarışından da galip ayrıldı. İşte detaylar.

27 Eylül 2025 Cumartesi 16:03
Toprak Razgatlıoğlu tarih yazıyor! Üst üste 13. zafer
Aragon'da gerçekleşen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 1. yarışını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazandı.

Son turlara damga vuran çekişmede rakibi Nicolo Bulega'yı geride bırakan Toprak, podyumun en üst basamağında yer aldı.

Yarışın büyük bölümünde Toprak ve Bulega arasındaki liderlik mücadelesi izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.

İkili arasında sürekli değişen küçük farklar, yarış temposunu üst seviyeye taşıdı. Son turda Bulega güçlü bir atak yapsa da Toprak geçit vermedi ve damalı bayrağı lider geçti.

Yarışa damgasını vuran bir diğer olay ise 6 tur kala Alvaro Bautista'nın yaşadığı kaza oldu. Pistte sarı bayrakların dalgalanmasına neden olan bu düşüş, Ducati pilotunun yarış dışı kalmasına yol açtı.

Temsilcimiz Toprak'ın güçlü zaferinde podyumda onu Bulega ikinci, SamLowes ise üçüncü sırada takip etti. İlk altıda Petrucci ve Sam'in kardeşi Alex Lowes ile Iannone yer aldı.

Bir diğer temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise 16. sırada yarışı tamamlarken değerli veriler topladı. Aragon'daki ilk yarış, Toprak'ın şampiyonluk mücadelesinde gücünü bir kez daha göstermesiyle sonuçlandı.

  • toprak razgatlıoğlu
  • Dünya Superbike Şampiyonası
  • motosiklet

Popüler Haberler
