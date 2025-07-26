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Spor

Toprak Razgatlıoğlu, yarışı birinci sırada tamamladı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan'daki 8. ayağının ilk yarışında Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, baştan sona üstün götürdüğü yarışta birinci oldu.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 16:30 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu, yarışı birinci sırada tamamladı
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Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan'daki 8. ayağının ilk yarışında birinci oldu.

Balatonfökajar kasabasındaki 4,1 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki sona erdi.

Mücadeleye ilk sıradan başlayan Rokit BMW takımı pilotu Toprak, baştan sona üstün götürdüğü yarışta sezonun 13'üncü, kariyerinin 70. birinciliğini elde etti.

Aruba Ducati takımı sürücüleri Nicolo Bulega 2'nci, Alvaro Bautista 3. oldu.

Yamaha Motoxracing takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise 15. sırayı aldı.

Puanını 370'e çıkaran Toprak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Red Bull pilotu Toprak, en yakın takipçisi Bulega ile arasındaki farkı 9'a yükseltti.

Yarın yapılacak Superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 12.00 ve 15.00'te başlayacak.

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