4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
  • Haberler
  • Spor
  • Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu
Spor

Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu

2026 sezonunda MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yarışacak milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun takım arkadaşı Jack Miller oldu.

Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026 sezonunda yarışacağı MotoGP Dünya Şampiyonası'ndaki takımı Prima Pramac Yamaha'nın Avustralyalı sürücü Jack Miller ile anlaştığı duyuruldu.

Yamaha Racing'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2026 MotoGP sezonu için Jack Miller'in resmi Yamaha sürücüsü olarak anlaşmasını yeniledikleri kaydedildi.

Bu anlaşmayla MotoGP'de ilk kez yarışacak ve iki kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'nun da katılacağı gelecek sezon için Prima Pramac Yamaha MotoGP'nin kadrosunu tamamladığı belirtildi.

MotoGP Dünya Şampiyonası'na 2015 sezonunda CMW LCR Honda takımıyla başlayan Miller, 4'ü birincilik olmak üzere 23 kez podyuma çıktı. Avustralyalı sürücünün 2 de pole pozisyonu bulunuyor.

  • Jack Miller
  • toprak razgatlıoğlu
  • Yamaha Racing

