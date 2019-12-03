Topu alıyor, puanı veriyor

SÜPER Lig’de geride kalan 13 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 de mağlubiyet alarak zirvenin 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’nin istatistikleri skora çeviremediği ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler bu sezon ligin en fazla topa sahip olan takımı özelliğini gösterirken, adeta topu alıp, puanları verdi. Ersun Yanal’ın takımı en fazla topla oynama yüzdesine sahip olduğu 4 karşılaşmadan 3’ünde yenildi, yalnız birinde üç puanın sahibi olabildi. Kanarya ilk hafta sahasında Gaziantep FK’yı farklı mağlup ederken, % 76,3 topla oynadı.

BERABERLİKLERDE DE TOP FENER’DE

Fener, 4. haftada Alanya’ya 3-1 yenilirken yüzde 69,1, yedinci haftada Antalya’ya evinde 1-0 kaybederken yüzde 75, onuncu hafta deplasmanda Kayseri’ye 1-0 mağlup olurken de yüzde 66.1 topa sahip olması lehine olmadı. Sarı-Lacivertliler, 1-1’lik Trabzon maçında yüzde 68,6, 0-0’lık Yeni Malatya mücadelesinde yüzde 59,3, 2-2’lik Göztepe karşılaşmasında yüzde 60,4 ve 0-0’lık G.Saray derbisinde yüzde 50.5 topa sahip oldu. Fenerbahçe sadece bir kez topa rakibinden daha az (%46,2) sahip olduğu maçta Kasımpaşa’yı yendi.