UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız, Macaristan'ı eleyerek A Ligi'ne yükseldi.

Play-off turunun tamamlanması ile bir sonraki sezon bu ligde yer alacak takımlar da netleşti.

İlk kez A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.

MİLLİLER 4. TORBADAN KATILACAK

A Milli Takımımız, 2026-2027 Uluslar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak. Türkiye; Galler, Çekya ve Yunanistan ile aynı torbada yer alacak.

Kura çekimi öncesi 1. torba İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa; 2. torba İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan ve 3. torbada ise Sırbistan, Belçika, İngiltere ve Norveç'ten oluştu.