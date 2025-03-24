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Spor

Torbalar belli oldu! İşte A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde Macaristan ile yaptığı 2 maçı kazanarak A Ligi'ne yükseldi. Ay yıldızlıların muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Mart 2025 Pazartesi 12:26 - Güncelleme:
Torbalar belli oldu! İşte A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız, Macaristan'ı eleyerek A Ligi'ne yükseldi.

Play-off turunun tamamlanması ile bir sonraki sezon bu ligde yer alacak takımlar da netleşti.

İlk kez A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.

MİLLİLER 4. TORBADAN KATILACAK

A Milli Takımımız, 2026-2027 Uluslar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak. Türkiye; Galler, Çekya ve Yunanistan ile aynı torbada yer alacak.

Kura çekimi öncesi 1. torba İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa; 2. torba İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan ve 3. torbada ise Sırbistan, Belçika, İngiltere ve Norveç'ten oluştu.

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