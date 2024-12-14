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Spor

Torino 3 puanı tek golle aldı

İtalya Serie A'nın 16. haftasında deplasmanda Empoli'ye konuk olan Torino, Che Adams'ın 70. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

14 Aralık 2024 Cumartesi 01:38 - Güncelleme:
Torino 3 puanı tek golle aldı
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İtalya Serie A'nın 16. haftasında Torino, deplasmanda Empoli ile karşılaştı.

Carlo Castellani - Computer Gross Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Torino'ya galibiyeti getiren golü 70. dakikada Che Adams kaydetti.

Bu mücadele birlikte Torino, ligde 6 maç sonra ilk kez galibiyet aldı.

EMİRHAN İLKHAN KADRODA YOK

Öte yandan Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Torino, 19 puana yükseldi. Empoli de 19 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Torino, Bologna'yı konuk edecek. Empoli ise Atalanta'ya konuk olacak.

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