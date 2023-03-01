Torino derbisinde 3 puan Juventus'un

Serie A'nın 24. haftasında oynanan derbi maçında Juventus, sahasında Torino'yu ağırladı.

Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 4-2 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu ve serisini sürdürdü.

2. dakikada Karamoh'un golüyle öne geçen Torino'ya 16'da Cuadrado cevap verdi. 43'te Sanabria Torino'yu yeniden öne geçirirken Danilo 45+1'de bir kez daha eşitliği getirirken ilk yarı 2-2 tamamlandı.

İkinci yarıda 10 aydır sahalardan uzak kalan Pogba, bu sezon transfer olduğu Juventus'ta ilk maçına çıkarken Chiesa'nın da oyuna dahil oluşuyla siyah beyazlılar vites yükseltti. 71'de Bremer ile öne geçen Juventus 81'de ise Rabiot ile skoru 4-2'ye getirdi ve üç puanı kaptı.

Bu sonuçla Juventus 35 puana yükseldi ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Torino ise üst üste üçüncü maçından da galibiyet çıkaramadı.