Torino derbisinde puanlar paylaşıldı

AA 03 Nisan 2021 Cumartesi 23:57 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 23:57

Torino kentinin iki takımı, derbi mücadelesinde Torino Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Müsabakaya konuk takım hızlı başladı ve Federico Chiesa'nın 13. dakikadaki golüyle öne geçti: 0-1.

Ev sahibi Torino bu gole, 27. dakikada Antonio Sanabria ile yanıt verdi: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya ise Torino golle başladı. Sanabria, 46. dakikada ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi.

79. dakikada sahneye çıkan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da birer puana razı oldu.

Bu sonuçla son 9 sezonun şampiyonu Juventus, 10. şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda 29. hafta itibarıyla bu hedeften biraz daha uzaklaştı. Bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 56 yapan Juventus, Atalanta'nın haftayı galibiyetle kapatmasıyla 4. sıraya geriledi.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Torino ise 24 puanla 17. sırada kaldı.

Bu arada, Kovid-19 geçiren milli futbolcu Merih Demiral, Juventus'un derbi kadrosunda yer almadı.

LİGDE DİĞER MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR



Hristiyan aleminin bu hafta sonu kutladığı Paskalya Yortusu sebebiyle Serie A'da 29. hafta maçlarının hepsi bugün oynanıyor.

Ligde şu ana kadar yapılan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Milan-Sampdoria: 1-1

Atalanta-Udinese: 3-2

Benevento-Parma: 2-2

Cagliari-Hellas Verona: 0-2

Genoa-Fiorentina: 1-1

Lazio-Spezia: 2-1

Napoli-Crotone: 4-3

Sassuolo-Roma: 2-2

Haftanın kapanış maçında lig lideri Inter, bu akşam Bologna ile deplasmanda karşılaşacak.