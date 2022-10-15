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Spor

Torino Derbisi'nde zafer Juventus'un

Juventus, İtalya Serie A'nın 10. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Torino'yu Dusan Vlahovic'in golüyle 1-0 mağlup etti.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 22:29 - Güncelleme:
Torino Derbisi'nde zafer Juventus'un
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Juventus, konuk olduğu Torino'yu 1-0 yendi.

Serie A'da Torino kentinin iki takımı derbide kozlarını paylaştı.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, konuk Juventus, Dusan Vlahovic'in 74. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadelede başka gol olmayınca Juventus, Torino'yu 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Juventus, Torino maçında aldığı galibiyetle ligde rahat bir nefes aldı.

Juventus, bu galibiyetle puanını 16'ya çıkardı ve puan tablosunda 7. sırada yer aldı.

Haftayı puansız kapatan Torino ise 11 puanla 11. basamakta kaldı.

Bu arada, Torino kadrosundaki genç Türk oyuncu Emirhan İlkhan ise Juventus maçında yedek soyunmasına karşın görev almadı.

Serie A'da bugün oynanan bir diğer maçta Empoli de konuk ettiği Monza'yı 1-0'lık skorla yendi.

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