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Spor

Torino, Eljif Elmas için kesenin ağzını açtı

İtalyan ekibi Torino geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna kattığı Eljif Elmas için düğmeye bastı. Serie A ekibi oyuncu için 12 milyon euro'yu gözden çıkardı.

HABER MERKEZİ15 Temmuz 2025 Salı 15:47 - Güncelleme:
Torino, Eljif Elmas için kesenin ağzını açtı
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Torino, geçen sezonun ikinci yarısında Leipzig'ten kiraladığı Eljif Elmas için harekete geçiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Makedon futbolcuyu kadrosunda tutmak isteyen Torino, Leipzig'in kapısını 12 milyon euro'luk bonservisle çalmaya hazırlanıyor.

Torino, 25 yaşındaki futbolcuyu geçen sezonun ikinci yarısında Leipzig'ten satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Eljif için 17 milyon euro'yu fazla bulan Torino, sözleşmede yer alan opsiyonu kullanmamıştı.

Torino forması altında 13 maçta süre bulan Eljif Elmas, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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