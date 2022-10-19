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Spor

Torino evinde farklı turladı

Torino, İtalya Kupası'nın 2. tur mücadelesinde sahasında konuk ettiği Cittadella'yı 4-0 mağlup ederek tur atladı.

19 Ekim 2022 Çarşamba 00:18 - Güncelleme:
Torino evinde farklı turladı
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İtalya Kupası 2. Turu'nda Torino ile Cittadella karşı karşıya geldi.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Torino 4-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Maçın ilk yarısını 21. dakikada Radonjic'in golüyle önde kapatan Torino, 55'de Pietro Pellegri, 76'da Schuurs ve 80'de Zima'nın golleriyle maçı farklı kazanmayı bildi.

Karşılaşmada genç oyuncu Emirhan İlkhan ise süre almadı ve maçı yedeklerde tamamladı.

İtalya Kupası'nın 2. Turu'nda oynanan günün diğer maçında ise Genoa, SPAL'ı evinde 1-0 yenerek tur atlamıştı.

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