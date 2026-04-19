  • Torino ile Cremonese, golsüz berabere kaldı
Spor

Torino ile Cremonese, golsüz berabere kaldı

Serie A'nın 33. haftasında Torino, deplasmanda Cremonese ile 0-0 berabere kaldı. Konuk ekipte milli futbolcumuz Emirhan İlkhan karşılaşmada süre alamadı.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 15:43
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Cremonese ile Torino karşı karşıya geldi.

Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin 61. dakikasında Cremonese'nin bulduğu gol faul sebebi ile VAR'dan iptal edildi.

Torino'da forma giyen milli futbolcumuz Emirhan İlkhan, maça yedek kulübesinde başlarken oyuna dahil olamadı.

Bu sonuçla birlikte Cremonese 28 puana yükselerek maç fazlası ile ateş hattından da çıktı.

Torino ise haftayı 40 puanla 12. sırada bitirdi.

GELECEK MAÇLARI

Cremonese gelecek hafta deplasmanda Napoli ile karşılaşacak.

Torino ise sahasında lider Inter'i ağırlayacak.

