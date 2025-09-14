İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Torino ilk galibiyetini Roma'dan aldı

Torino, Serie A'nın 3. haftasında konuk olduğu Roma'yı 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Torino'ya galibiyeti getiren golü 59'da Giovanni Simeona kaydetti.

Haber Merkezi14 Eylül 2025 Pazar 15:37 - Güncelleme:
Torino ilk galibiyetini Roma'dan aldı
İtalya Serie A Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında Torino, deplasmanda Roma'ya konuk oldu.

Torino, Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Ligdeki ilk galibiyetini alan Torino'ya galibiyeti getiren golü 59. dakikada Giovanni Simeone kaydetti.

Roma'da forma giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik, 79. dakikada Mario Hermoso yerine oyuna dahil oldu. Torino'da oynayan bir diğer Türk oyuncu olan Emirhan İlkhan ise oyuna giremedi.

Bu skorla birlikte Gian Piero Gasperini önderliğindeki Roma, ligde ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı. Torino ise ligde ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı.

Ev sahibi ekip gelecek hafta derbide Lazio ile karşılaşırken, Torino ise Atalanta'yı konuk edecek.

