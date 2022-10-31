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Spor

Torino, Milan'ı evine puansız yolladı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında Milan, konuk olduğu Torino'ya 2-1 yenildi.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 09:29 - Güncelleme:
Torino, Milan'ı evine puansız yolladı
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Torino'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede, orta sıralardaki Torino ile şampiyonluk adaylarından Milan kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada ev sahibi ekip, 35. dakikada Djidji ve 37. dakikada Miranchuk'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda, konuk Milan, Messias ile 67. dakikada farkı 1'e indirdi: 2-1.

Mücadelede başka gol olmayınca Torino, Milan'ı 2-1 mağlup ederek, 3 puanı aldı.

Bu sonuçla Torino, puanını 17 yaptı ve 9. sırada yer aldı. Milan ise ligde bu sezon 2. yenilgisini Torino karşısında aldı ve haftayı puansız kapattı. Milan, 32 puanlı lider Napoli'nin 6 puan gerisinde 26 puanla 3. sırada yer aldı.

Ligin iddialı ekiplerinden Atalanta ise Empoli'yi deplasmanda 2-0 yendi. Mavi-siyahlı takım, bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 27'ye yükseltti ve puan tablosunda 2. basamakta yer buldu.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, Empoli karşısında maça ilk 11'de başladı ve 90 dakikada forma giydi.

Diğer yandan, ligde dün oynanan ve alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Cremonese-Udinese: 0-0, Spezia-Fiorentina: 1-2 ve Lazio-Salernitana: 1-3.

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