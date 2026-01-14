İtalya Kupası son 16 turunda Roma ve Torino, Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Milli futbolcular Zeki Çelik ve Emirhan İlkhan maça ilk 11'de başladı.

Konuk takım Che Adams'ın 35. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Roma, Hermoso ile 46'da skoru eşitledi. Torino yine Adams ile 52'de öne geçti. Roma bu kez 81'de Arena ile cevap verdi. Maçın 90. dakikasında Torino'nun kullandığı kornerde Roma ceza sahası içinde karambol yaşandı. Emirhan İlkhan önüne düşen topu ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.

Torino, Roma'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Torino çeyrek finalde Inter ile karşılaşacak.