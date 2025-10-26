Torino sahasında galip

İSTANBUL 22°C / 19°C
Spor

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Torino, sahasında konuk ettiği Genoa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

26 Ekim 2025 Pazar 16:58
İtalya Serie A 8. hafta maçında Torino, sahasında Genoa'yı konuk etti. Torino, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Konuk ekip Genoa, 7. dakikada Morten Thorsby ile 1-0 öne geçti. Torino'nun beraberlik golünü 63. dakikada Stefano Sabelli kendi kalesine attı. Torino, 90. dakikada Guillermo Maripan'ın attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Torino'da Emirhan İlkhan, mücadelede süre almadı.

Bu sonucun ardından Torino, 11 puana yükseldi. Genoa, 3 puanda kaldı.

Torino, ligin bir sonraki haftasında Bologna deplasmanına gidecek. Genoa, sahasında Cremonese'yi konuk edecek.

