Torino sahasında galip

İtalya Serie A 8. hafta maçında Torino, sahasında Genoa'yı konuk etti. Torino, mücadeleyi 2-1 kazandı.
Konuk ekip Genoa, 7. dakikada Morten Thorsby ile 1-0 öne geçti. Torino'nun beraberlik golünü 63. dakikada Stefano Sabelli kendi kalesine attı. Torino, 90. dakikada Guillermo Maripan'ın attığı golle maçı 2-1 kazandı.
Torino'da Emirhan İlkhan, mücadelede süre almadı.
Bu sonucun ardından Torino, 11 puana yükseldi. Genoa, 3 puanda kaldı.
Torino, ligin bir sonraki haftasında Bologna deplasmanına gidecek. Genoa, sahasında Cremonese'yi konuk edecek.