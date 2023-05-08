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Spor

Toronto Raptors, başantrenörlük görevi için David Adelman ile görüşecek

Toronto Raptors, başantrenörlük görevi için Denver Nuggets'ın yardımcı koçu David Adelman ile görüşecek.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 17:14 - Güncelleme:
Toronto Raptors, başantrenörlük görevi için David Adelman ile görüşecek
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Toronto Raptors'ın boştaki başantrenörlük işi için bu hafta Denver Nuggets'ın yardımcı koçu David Adelman ile görüşeceği bildirildi.

2011'den beri yardımcı antrenör olarak görev yapan Adelman, 2017'de Nuggets'a katılmadan olmadan önce Minnesota Timberwolves ve Orlando Magic'te çalışmıştı.

David'in babası olan eski oyuncu ve koç Rick Adelman, 1977-2014 yılları arasında NBA'de başantrenörlük yapmıştı.

Raptors'in, WNBA'in Las Vegas Aces takımının başantrenörü Becky Hammon da dahil olmak üzere koçluk pozisyonu için çok sayıda adaya baktığı belirtilmişti. Toronto ekibi, Chicago Bulls'a play-in turnuvasında mağlup olmasıyla sonuçlanan 41-41'lik normal sezonunun ardından, Nisan ayının sonlarında Nick Nurse ile yollarını ayırmıştı.

  • denver nuggets
  • david adelman

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