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Spor

Toronto Raptors koronavirüs nedeniyle tribün kapasitesini düşürecek

Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) tek Kanada kulübü Toronto Raptors, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle sahasındaki maçlarını yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynayacak.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 11:45 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:45
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NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ontario eyaletindeki Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle geçilecek uygulama, Raptors'ın TSİ pazar sabaha karşı Golden State Warriors ile oynayacağı karşılaşmadan itibaren yürürlüğe girecek. Ayrıca maske takma kuralına uymayan taraftarlar, spor salonundan atılabilecek.

Tarihindeki tek şampiyonluğunu 2019'da kazanan Raptors, Kanada hükümetinin uyguladığı seyahat kısıtlamaları sebebiyle geçen sezonki iç saha maçlarına, ABD'nin Tampa kentinde çıkmıştı.

Bu sezon 13 galibiyet, 15 mağlubiyeti bulunan Raptors, Doğu Konferansı'nın 11. sırasında yer alıyor.

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