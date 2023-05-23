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Spor

Toronto Raptors, Steve Nash ile görüşme gerçekleştirdi

NBA takımlarından Toronto Raptors, Nick Nurse ile yollarını ayırmıştı. Kanada temsilcisi Brooklyn Nets'in eski başantrenörü Steve Nash ile bir görüşme gerçekleştirdi.

23 Mayıs 2023 Salı 12:50 - Güncelleme:
Toronto Raptors, Steve Nash ile görüşme gerçekleştirdi
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Toronto Raptors ekibinin, eski Brooklyn Nets başantrenörü Steve Nash ile takımın koçluk işini görüşmek üzere bir araya geldiği bildirildi.

Brooklyn'de üç sezonda görev aldığı 161 maçta 94-67'lik bir seri yakalamış olan Nash, takımın 2022-23 sezonunu 2-5 ile açmasının ardından Nets ile yollarını ayırmıştı.

49 yaşındaki Kanadalı eski yıldız hiçbir zaman Raptors forması giymemiş olsa da, Phoenix Suns, Dallas Mavericks ve Los Angeles Lakers ile geçirdiği 18 yıllık kariyeri boyunca ekiple birkaç kez yolları kesişmişti. İki kez MVP ve sekiz kez All-Star seçilmiş olan Nash, 2021'de NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu arasında yer almıştı.

Raptors'ın yeni bir koç arayışını oldukça geniş bir ağ içinde yürüttüğü ve aralarında WNBA efsanesi Becky Hammon ve Suns'in bu ayın başlarında görevden aldığı Monty Williams'ın da bulunduğu birkaç adayla konuştuğu bildirilmişti.

Toronto, play-in turnuvasında Chicago Bulls tarafından elendikten sonra 2019'da şampiyonluk kazanan başantrenörü Nick Nurse ile yollarını ayırmıştı.

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