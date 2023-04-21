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Spor

Toronto Raptors'ta Nick Nurse ile yollar ayrıldı

NBA ekiplerinden Toronto Raptors'ta alınan kötü sonuçların ardından başantrenör Nick Nurse ile yolların ayrıldığı açıklandı.

AA21 Nisan 2023 Cuma 17:57 - Güncelleme:
Toronto Raptors'ta Nick Nurse ile yollar ayrıldı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Toronto Raptors'ta başantrenör Nick Nurse ile yollar ayrıldı.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, 55 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Nurse'ün görevine son verildiği belirtildi.

Raptors'ta 2013-2018 yıllarında yardımcı antrenörlük yapan Nurse, sonrasında başantrenörlük görevine getirilmişti. Raptors, 2018-2019 sezonunda Nurse yönetiminde tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2019-2020 sezonunda ise NBA'de yılın başantrenörü seçilmişti.

Bu sezon 41 galibiyet, 41 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 9. sırayı alan Raptors, play-in oynamaya hak kazansa da play-off'lara kalamadı.

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