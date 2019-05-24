Toronto Raptors'tan NBA finaline dev adım

NBA Doğu Konferansı final serisi beşinci maçında Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı konuk etti.

İlk çeyreği 32-22 önde tamamlayan Bucks, devreye 49-46'lık üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta iki takım da 26'şar satı attı ve son çeyreğe 75-72'lik skorla girildi.

Son periyotta Kawhi Leonard önderliğinde 33 sayı atan Toronto Raptors, Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 105-99 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti.

Toronto Raptors'ta Kawhi Leonard 35 sayı, 7 ribaund, 9 asistlik performans sergiledi. Fred VanVleet 21 sayı kaydetti.

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 6 ribaund, 6 asist üretti. Malcolm Brogdon 18 sayı, 11 ribaund ile double-double yaptı.

(Sporx)