Toronto'ya Dünya Kupası atmosferi Bosna Hersek taraftarlarıyla geldi

ABD ve Meksika ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Kanada'da turnuva heyecanı günlük hayatta kendini göstermese de Toronto kentindeki yüzlerce Bosna Hersek taraftarı, takımlarını bir olsun yalnız bırakmıyor.

Kanada hükümetinin Vancouver'da 700 milyon, Toronto'da ise 400 milyon olmak üzere 1,1 milyar dolar yatırım yaptığı turnuvanın başlamasına sayılı saatler kala futbolun en büyük organizasyonunun sokaklara ya da günlük yaşama yansımaması dikkati çekiyor.

Ülkede yaşayan ya da açılış maçı için gelen yüzlerce Bosna Hersek taraftarı, turnuvada ikinci kez boy göstermeye hazırlanan ülkelerine bayraklarla, formalarla ve tezahüratlarla verdikleri destekle kentte Dünya Kupası atmosferini oluşturuyor.

Milli takımın antrenman yaptığı tesislere bayraklarla süsledikleri arabalarıyla her gün giden taraftarlar, kafileyi tesise gelişinde ve gidişinde yalnız bırakmıyor.

ALDIN: "DÜNYANIN EN BÜYÜK SAHNESİNDE OLMAK GÜZEL"

Aldin isimli Bosna Hersek taraftarı, 12 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'na geri döndüklerini belirterek, "Dünyanın en büyük sahnesinde olmak güzel. Beklentilere gelirsek, öncelikle burada olduğumuz için mutluyuz ama gerçekçi beklentim, bence iki maç kazanırız. Cuma günü Kanada'yı yeneceğimizi düşünüyorum." dedi.

İsviçre maçı için umutsuz konuşan Aldin, "Gerçekçi olmak gerekirse kaybedeceğimizi düşünüyorum. Ama Katar'ı yenebiliriz. İki galibiyet, bir mağlubiyet ve sonrasındaki her şey bonus olur. Son 32 turundaki maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. En fazla son 16 turunu görebiliriz ama burada olmamız bile başlı başına bir bonus ve sadece bu serüvenin tadını çıkarıyorum." diye konuştu.

Gruptaki ilk maçlarında Kanada'yı 2-1 yenecekleri tahmininde bulunan Aldin, golleri Tarik Muharemovic ve Kerim Alajbegovic'in atacağını kaydetti.



AJLA: "SON 32 TURUNU GEÇEBİLECEĞİMİZİ UMUYORUM"

Ülkesini desteklemek için tesislere gelen Ajla, "Dürüst olmak gerekirse hiçbir beklentim yok. Bu bizim ikinci turnuvamız ve sadece oraya çıkıp eğlenmemizi istiyorum. Üzerimize hiç baskı kurmak istemiyorum. Ama son 32 turunu geçebileceğimizi umuyorum, bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bunun için gücümüz var." ifadelerini kullandı.

Kanada maçını statta izleyeceğini söyleyen Ajla, Edin Dzeko ve Esmir Bajraktarevic'in golleriyle 2-1 galibiyet tahmininde bulundu.

AMAR: "GRUBU İKİNCİ SIRADA BİTİREBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Formasını giyerek takımına destek vermeye gelen Amar, gruptan çıkmak için iyi bir şansa sahip olduklarını belirterek, "Bir Kanadalı olarak iki ülkemin birbiriyle kapışmasını izlemek çılgınca olacak. İsviçre'nin zor olduğunu düşünüyorum ama Kanada'yı ve Katar'ı yenebileceğimizi, nihayetinde de grubu ikinci sırada bitirebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Jasmina ise takımdan çok umutlu olduğunu belirterek, "Elemelerde çok büyük bir potansiyel gösterdik; ayrıca bence pek çok insan bizim bu kadar iyi oynamamızı beklemiyordu. Sonuçta elemeleri geçmeyi başardık ve İtalya'yı saf dışı bıraktık. Dürüst olmak gerekirse en azından grup aşamasını geçebileceğimiz konusunda çok umutluyum. Bizim için dua ediyorum ve takımımız için en iyisini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.