  Torreense'den tarihi zafer! Sporting'i geçip kupayı aldılar
Torreense'den tarihi zafer! Sporting'i geçip kupayı aldılar

Torreense, Portekiz Kupası finalinde Sporting Lizbon'u uzatmalarda 2-1 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2026 Pazar 22:32 - Güncelleme:
Sporting Lizbon, Portekiz Kupası final maçında büyük bir şok yaşadı. Portekiz Kupası final maçında Sporting Lizbon, 2. Lig ekibi Torreense ile karşı karşıya geldi. Estadio Nacional'deki maçta kazanan 2-1 ile Torreense oldu.

Torreense, 4. dakikada Kevin Zohi ile 1-0 öne geçti ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Sporting, 54. dakikada Luis Suarez ile 1-1'i buldu ve 90 dakikadaki 1-1'lik beraberlik sonrası maç uzatmalara gitti.

Sporting, Araujo'nun 109. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

Torreense, 113. dakikada Tavares Stopira'nın penaltı golüyle Sporting Lizbon'u 2-1 yedi ve Portekiz Kupası'nı kazandı.

