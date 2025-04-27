Torreira: Bir süre daha Galatasaray'dayım

Galatasaray'ın deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2. golü kaydeden Lucas Torreira maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen ile ilgili bir soruya esprili bir cevap veren Torreira, "Çok mutluyum. Golüm için ve galibiyet için. Günden güne çalışıyorum ve hak ettiğimi düşünüyorum. Takımın performansı da çok iyiydi. Bu performansı taraftarımız hak ediyor. Victor'a ben de bu şakayı yaptım ve tahtına dikkat et dedim." ifadelerini kullandı.

Geleceği hakkında sorulan soruya Torreira, "Çok mutluyum şu anda. Bunu söyleyebilirim. Bu formayı giydiğimde her zaman yüzde yüzümü vermek istiyorum. Saha dışında da iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorum takım arkadaşlarımla ve insanlarla. Hayatımın en önemli dönemlerinden birisi. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum şu anda. Kontratımı da yeniledim. En azından bir süre daha buradayım." cevabını verdi.