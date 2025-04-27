İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2025 Pazar / 29 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4292
  • EURO
    43,835
  • ALTIN
    4100.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Torreira: Bir süre daha Galatasaray'dayım
Spor

Torreira: Bir süre daha Galatasaray'dayım

Galatasaray'ın deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2. golü kaydeden Lucas Torreira maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi27 Nisan 2025 Pazar 22:42 - Güncelleme:
Torreira: Bir süre daha Galatasaray'dayım
ABONE OL

Galatasaray'ın deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2. golü kaydeden Lucas Torreira maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen ile ilgili bir soruya esprili bir cevap veren Torreira, "Çok mutluyum. Golüm için ve galibiyet için. Günden güne çalışıyorum ve hak ettiğimi düşünüyorum. Takımın performansı da çok iyiydi. Bu performansı taraftarımız hak ediyor. Victor'a ben de bu şakayı yaptım ve tahtına dikkat et dedim." ifadelerini kullandı.

Geleceği hakkında sorulan soruya Torreira, "Çok mutluyum şu anda. Bunu söyleyebilirim. Bu formayı giydiğimde her zaman yüzde yüzümü vermek istiyorum. Saha dışında da iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorum takım arkadaşlarımla ve insanlarla. Hayatımın en önemli dönemlerinden birisi. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum şu anda. Kontratımı da yeniledim. En azından bir süre daha buradayım." cevabını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.