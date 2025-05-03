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Spor

Torreira: Gitmek istediğim zamanlar oldu

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Sivasspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi3 Mayıs 2025 Cumartesi 22:21 - Güncelleme:
Torreira: Gitmek istediğim zamanlar oldu
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Sivasspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET"

Karşılaşmayı hak ettiklerini söyleyen yıldız oyuncu, "Genel anlamda çok mutluyum. Takım çalışmasının bir sonucu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Seviyesi yüksek bir takımız. Herkesi tebrik ediyorum. İnsanları mutlu etmek bizi mutlu ediyor. Çok zor maçlar var önümüzde, konsantre olarak her maçı en önemli maç diye görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"GİTMEK İSTEDİĞİM ZAMANLAR OLDU..."

Mario Lemina hakkında sorulan soruya Torreira, "Mario geldiğinden bu yana daha fazla serbestlik kazandım ama bu çok çalışmayla, birbirimiz için mücadele etmemizle ilgili. Herkese teşekkür ediyorum. Bu kulübü ve şehri çok seviyorum. Bana yardımcı olan harika bir Türk grubu var. Zor zamanlarım oldu ve gitmek istediğim zamanlar oldu ama birlikte bunları atlattık. Şu anda keyfim çok yerinde. Galatasaray için oynamaktan gurur duyuyorum her zaman." dedi.

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