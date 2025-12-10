İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Torreira: Hak ettiğimiz yerin altındayız

Monaco maçının ardından konuşan Lucas Torreira, Galatasaray'ın aldığı üst üste iki yenilgiden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

HABER MERKEZİ10 Aralık 2025 Çarşamba 01:19 - Güncelleme:
Torreira: Hak ettiğimiz yerin altındayız
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Maçın hemen ardından Galatasaraylı Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

Kızgın ve rahatsız olduklarını dile getiren Torreira, "Açıkçası çok kızgın ve rahatsızız bu durumdan. İlk yarıda çok iyi bir oyun ve şanslar vardı. Onları atsak farklı bir hikaye olabilirdi. İkinci yarıya çok iyi başlamadık ve çok fırsat verdik. Duran toptan gol yedik. Üst üste iki mağlubiyet, takımın hak ettiği bir şey değil. Hak ettiğimiz yerin altındayız. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Çalışmaya devam etmeli ve bu durumdan çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

