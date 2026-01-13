İSTANBUL 4°C / 2°C
Spor

Torreira: Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, Süper Kupa mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada sorumluluk alacaklarını belirterek, ayağa kalkıp mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

13 Ocak 2026 Salı 00:58
Torreira: Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz
Lucas Torreira, Süper Kupa mağlubiyeti sonrası Instagram üzerinden bir açıklama yayınladı.

İşte Torreira'nın açıklamaları:

"Birkaç gün geçmesine rağmen üzüntü ve sıkıntı çok büyük. Mağlubiyet acıtmalı ve acıtıyor da. Ancak yaşananlara vereceğimiz tepki çok daha önemli. Gerçeği kabul etmek ve sorumluluk almak gerekiyor. En iyi halimiz değildik ve bunun farkındayız. Bu takım başka bir görüntü vermeye alışık. Bu forma her gün senden daha fazlasını ister; bu yüzden ayağa kalkacağız ve sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Çalışarak ve büyük bir tevazuyla. Her zaman birlikteyiz. Haydi Gala"

Popüler Haberler
