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  • Torreira'nın partneri İngiltere'de bulundu! Cimbom'dan orta sahaya Wilfried Ndidi hamlesi
Spor

Torreira'nın partneri İngiltere'de bulundu! Cimbom'dan orta sahaya Wilfried Ndidi hamlesi

Gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferi için rotayı İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılıların, daha önce de gündemlerine gelen Wilfried Ndidi'nin şartlarını sorduğu iddia edildi.

12 Haziran 2024 Çarşamba 21:31 - Güncelleme:
Torreira'nın partneri İngiltere'de bulundu! Cimbom'dan orta sahaya Wilfried Ndidi hamlesi
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Lucas Torreira'nın yanına dinamik bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray, Wilfried Ndidi'yi gözüne kestirdi.

Relevo'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Wilfred Ndidi'nin şartlarını sordu.

BİRÇOK TALİBİ VAR

27 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibiyle henüz yeni bir sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın istediği Nijeryalı oyuncuya birçok kulübün de talip olduğu ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Wilfred Ndidi, bu sezon Leicester City formasını 36 maçta 2355 dakika terletti. Başarılı orta saha oyuncusu, bu mücadelelerde 6 gol ve 6 asist üreterek takımının şampiyonluğunda önemli bir rol üstlenmeyi başardı.

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