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Spor

Torrent açıkladı! Monterrey için tek seçenek galibiyet

Kulüpler Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı hedefleyen Monterrey'in teknik direktörü Domènec Torrent, Urawa maçında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2025 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
Torrent açıkladı! Monterrey için tek seçenek galibiyet
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Kulüpler Dünya Kupası'nda gruptan çıkmak için galibiyet almak zorunda olan Monterrey, kader maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Domènec Torrent, Urawa karşısında sahaya çıkacak takımı için tek hedefin "mutlak galibiyet" olduğunu vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Endişelenmiyorum; oyunumuz artık farklı. Eleştirmenler daha fazla gol istiyor ama zaten iki puanımız var ve Inter'e karşı kimse beraberlik beklemiyordu. Bu hücumcuların hatası değil. B planı yok, sadece zafer," dedi.

Sergio Canales'in sakatlığı hakkında da konuşan Torrent, yıldız oyuncunun durumu için "küçük bir zorlanma" olduğunu ve maç saatinde yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Öte yandan turnuvadaki karmaşık averaj ve tie-break kuralları hakkında da konuşan Torrent, "Oyunculara tek şey söyledim: Sayıları unutun, galibiyet almamız gerekiyor," ifadelerini kullandı.

  • Domènec Torrent
  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası
  • Urawa

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