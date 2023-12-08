Torrent'ten Galatasaray'ın eski kalecisine yorum!

Barcelona'da Marc Andre Ter Stegen'in sakatlığı sonrası kaleyi devralan Inaki Pena için Domenec Torrent'ten bir yorum geldi.

Galatasaray'daki döneminde Inaki Pena'yla birlikte çalışan Torrent, Pena'nın Barcelona'da 3 maçtaki performansını değerlendirdi.

"ONUNLA DAHA İYİ OYNADIK"

İspanyol teknik adam, Pena'yla birlikte Galatasaray'daki dönemini anlattı ve, "Onun sayesinde takım çok daha iyi oynadı. Küme düşmekten çok az puanla uzaktaydık ve sezonun bitimine altı maç kala, onunla birlikte sakin bir noktada ligi bitirdik" dedi.

Pena'yı, "Mütevazi, çalışkan ve profesyonel hayatı olan biri" olarak tanımlayan Torrent, 24 yaşındaki file bekçisinin A Takım'da daha erken forma giyebileceğini ancak kulübün Pena'nın Barcelona'nın B takımında forma giymesini istediğini söyledi.

Pena'nın Marc Andre Ter Stegen ile rekabet etmesinin 24 yaşındaki file bekçisi için şanssızlık olduğunu vurgulayan Torrent, "Bir kaleci için en büyük zorluk, başka bir kaleciye karşı mücadele etmesidir. Inaki'nin önünde de dünyanın en iyi kalecilerinden biri Ter Stegen var" sözlerini sarf etti.

Pena'nın Ter Stegen kadar kaliteli olduğunu söyleyen Torrent, "Inaki Pena sadece Barcelona için değil, dünyadaki herhangi bir takımda da oynayabilir" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA 8 MAÇ OYNADI

Inaki Pena, Marc Andre Ter Stegen'in sakatlığı sonrası Barcelona'nın Rayo Vallecano, Porto ve Atletico Madrid maçlarında kaleyi korudu.

Barcelona'da sakatlığı sonrası ameliyat olan Ter Stegen'in yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Katalan ekibinde bu sürede de kalede Pena forma giyecek.

Inaki Pena, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kiralandığı Galatasaray'da 8 maçta kaleyi korumuştu.