İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2022 Salı / 5 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,4862
  • EURO
    15,7637
  • ALTIN
    938.696
  • BIST100
    2001.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Torrent'ten şaşırtan Arda Turan kararı! Barcelona maçında...
Spor

Torrent'ten şaşırtan Arda Turan kararı! Barcelona maçında...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile eşleştiğinden bu yana takım arkadaşları Arda Turan'a, geçmişte formasını giydiği Katalan temsilcisini soruyor. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in Arda Turan'ı Barcelona maçının kadrosuna almayacağı öğrenildi.

Sabah8 Mart 2022 Salı 10:43 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 10:43
ABONE OL

2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Barcelona forması giyen Arda Turan'a takım arkadaşları, eşleşmede Katalan ekibi çıktığından bu yana Nou Camp'ın atmosferini soruyor. Barcelona ile ilgili bilgiler veren Arda'nın maç kadrosuna alınma olasılığı ise oldukça düşük görülüyor.

Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım! Arda Turan...

İDMANLARA ÇIKIYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; tecrübeli oyuncunun İspanya kafilesine dahil edilmesi beklenmiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent tarafından Kayserispor, Göztepe, Çaykur Rize ve Konyaspor maçlarında 21 kişilik kadroya alınmayan Arda Turan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla idmanlara çıkmaya devam ediyor. Fizik ve tempo olarak arkadaşlarının gerisinde kalan Arda'yı hocası yeterli bulmuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.