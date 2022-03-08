Sabah 8 Mart 2022 Salı 10:43 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 10:43

2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Barcelona forması giyen Arda Turan'a takım arkadaşları, eşleşmede Katalan ekibi çıktığından bu yana Nou Camp'ın atmosferini soruyor. Barcelona ile ilgili bilgiler veren Arda'nın maç kadrosuna alınma olasılığı ise oldukça düşük görülüyor.

Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım! Arda Turan...

İDMANLARA ÇIKIYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; tecrübeli oyuncunun İspanya kafilesine dahil edilmesi beklenmiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent tarafından Kayserispor, Göztepe, Çaykur Rize ve Konyaspor maçlarında 21 kişilik kadroya alınmayan Arda Turan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla idmanlara çıkmaya devam ediyor. Fizik ve tempo olarak arkadaşlarının gerisinde kalan Arda'yı hocası yeterli bulmuyor.