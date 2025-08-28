Tottenaham'dan Antoine Semenyo hamlesi

Tottenham, James Maddison'ın sakatlığı sonrası Bournemouth'un 75 milyon sterlin değer biçtiği Antoine Semenyo için son 24 saatte temas kurdu.

Tottenham Hotspur, yaz transfer döneminin kapanmasına günler kala hücum hattını güçlendirmek için sürpriz bir adım attı. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Londra ekibi son 24 saat içinde Bournemouth'un yıldızı Antoine Semenyo için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24 yaşındaki Ganalı futbolcu, Cherries formasıyla son yıllarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve yaz başında kulübüyle yeni bir sözleşme imzaladı. Bournemouth, yıldız oyuncusuna 75 milyon sterlinlik bir fiyat biçmiş durumda ve bu nedenle onu kolayca bırakmaya niyetli değil.

Tottenham'ın bu hamlesinin arkasında ise James Maddison'ın sakatlığı bulunuyor. Maddison'ın sezonun büyük bölümünde forma giyemeyeceği kesinleşince, Spurs yönetimi orta saha ve hücum hattına ekleme yapmak için yeniden transfer piyasasına yöneldi. Ancak yaz boyunca Eberechi Eze ve Morgan Gibbs-White için yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştı.

Romano'ya göre Tottenham, son günlerde Lucas Paquetá'nın West Ham'daki durumunu da yokladı. Paquetá, Spurs'ün uzun süredir takip ettiği bir oyuncu olsa da transferin bu aşamasında anlaşma sağlanmasının zor olacağı vurgulanıyor. Alternatif seçenekler arasında öne çıkan isim ise Antoine Semenyo oldu.

Bournemouth açısından bakıldığında, kulüp yaz transfer döneminde Milos Kerkez, Dean Huijsen ve Ilya Zabarnyi gibi önemli isimleri kaybetti. Bu nedenle Semenyo'nun satışı kadro derinliğini daha da zayıflatabilir. Bu durum, Tottenham'ın transfer girişimini daha da karmaşık hale getiriyor.

Kuzey Londra temsilcisi, transfer döneminin son günlerinde piyasada aktif olmaya devam edecek. Kulüp yönetimi, yeni imzalar konusunda son kararlarını kısa süre içinde vererek hücum hattını güçlendirmek istiyor. Tottenham taraftarları ise gözlerini transfer penceresinin kapanacağı güne çevirmiş durumda.