Tottenham - İnter maçı Cüneyt Çakır'ın
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Tottenham - Inter maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Tottenham - Inter maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
İki İngiliz ekibinin karşılaşacağı dev maç Londra şehrindeki Wembley Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak.
Müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
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