İSTANBUL 22°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Tottenham, 15 maç sonra galip geldi

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında deplasmanda Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 mağlup etti ve 15 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 22:21 - Güncelleme:
Tottenham, 15 maç sonra galip geldi
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Wolverhampton Wanderers ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Molineux'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 1-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Joao Palhinha kaydetti.

2026 takvim yılında ilk kez kazanan ve 15 maçlık galibiyet hasretini bitiren Tottenham, puanını 34'e yükseltti ve kümede kalma umudunu korudu. Küme düşmesi kesinleşen Wolves ise 17 puanda kaldı.

Tottenham, gelecek hafta Aston Villa deplasmanına gidecek. Wolves ise Sunderland'i konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Güney Kıbrıs'ta İsrail sermayeli kapalı gettolar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.