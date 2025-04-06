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Spor

Tottenham 3 golle kazandı! Southampton lige veda etti

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham, Southampton'ı konuk etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı. Bu sonucun ardından Southampton, Premier Lig'de küme düşen ilk takım oldu.

Haber Merkezi6 Nisan 2025 Pazar 18:37 - Güncelleme:
Tottenham 3 golle kazandı! Southampton lige veda etti
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İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham, Southampton'ı konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 13 ile42. dakikalarda Brennan Johnson ve 90+6. dakikada penaltıdan Mathys Tel kaydetti. Southampton'ın tek golü ise 90. dakikada Mateus Fernandes'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra ilk kez kazanan Angelos Postecoglou'nun öğrencileri, 37 puana ulaştı ve 13. sıraya yerleşti.

SOUTHAMPTON KÜME DÜŞTÜ

Ligde bu sezon yalnızca 2 galibiyeti olan Southampton ise 10 puanla son sırada konumlandı. Premier Lig'de sezonun bitimine 7 hafta kala Southampton'ın küme düşmesi kesinleşti.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Tottenham, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Southampton ise Aston Villa'yı konuk edecek.

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