Tottenham, Adama Traore transferinde mutlu sona yakın

21 Ocak 2022 Cuma 20:39 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 20:39

Premier Lig ekibi Tottenham'ın, Wolverhampton'ın başarılı forveti Adama Traore de sona yakın olduğu öne sürüldü.

The Athletic'in haberine göre, Tottenham'ın Adama Traore transferi için Wolves kulübüyle anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı.

Haberde Wolverhampton'ın, Tottenham'ın, Adama Traore için yaptığı 15 milyon sterlinlik teklifi reddettiği ve oyuncu için 20 milyon civarı bir ücret talep ettiği aktarıldı.

Ayrıca, iki takım arasındaki sıkı pazarlığın bitme aşamasına geldiği ifade edildi.

Sözleşmesi 2023'te sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 22 maçta 1 gol attı.