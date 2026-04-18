Tottenham ağır yaralı: Küme hattından çıkamadı!

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Tottenham ile Avrupa iddiasını sürdürebilmek isteyen Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Tottenham maçı kazanmaya çok yakınken, 90+5'te kalesini koruyamadı ve mücadele 2-2 bitti

Tottenham'ın gollerini 39. dakikada Pedro Porro ve 77. dakikada Xavi Simons kaydetti.

Brighton & Hove Albion'ın golleri 45. dakikada Kaoru Mitoma ve 90+5. dakikada Georginio Rutter'den geldi.

Konuk ekip Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu beraberlik sonrası ateş hattında kalan Tottenham 31 puanla haftayı kapattı. Brighton da puanını 47'ye yükseltti.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Wolverhampton'a konuk olacak. Brighton & Hove Albion, Chelsea'yi ağırlayacak.