İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Tottenham ağır yaralı: Küme hattından çıkamadı!
Tottenham ağır yaralı: Küme hattından çıkamadı!

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Tottenham, evinde konuk ettiği Brighton ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleden 1 puanla ayrılan ev sahibi ekip, bu sonuçla birlikte puanını 31'e yükseltti ve küme hattında kaldı.

HABER MERKEZİ18 Nisan 2026 Cumartesi 21:45 - Güncelleme:
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Tottenham ile Avrupa iddiasını sürdürebilmek isteyen Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Tottenham maçı kazanmaya çok yakınken, 90+5'te kalesini koruyamadı ve mücadele 2-2 bitti

Tottenham'ın gollerini 39. dakikada Pedro Porro ve 77. dakikada Xavi Simons kaydetti.

Brighton & Hove Albion'ın golleri 45. dakikada Kaoru Mitoma ve 90+5. dakikada Georginio Rutter'den geldi.

Konuk ekip Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu beraberlik sonrası ateş hattında kalan Tottenham 31 puanla haftayı kapattı. Brighton da puanını 47'ye yükseltti.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Wolverhampton'a konuk olacak. Brighton & Hove Albion, Chelsea'yi ağırlayacak.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.