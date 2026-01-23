Tottenham, Andy Robertson transferinde vites yükseltti

Tottenham, ara transfer döneminin en flaş imzalarından birisine hazırlanıyor.

Fabrzio Romano'nun aktardığına göre Tottenham, Liverpool forması giyen sol bek Andy Robertson için resmi teklifini iletti.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, Liverpool ile Tottenham arasında İskoç futbolcunun transferi konusunda görüşmeler ileri bir aşamaya taşındı.

Tarafların temaslarını sürdürdüğü ve transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla 21 resmi maça çıkan Robertson, 1 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.