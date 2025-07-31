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Spor

Tottenham aradığı orta sahayı Almanya'da buldu

Geçen sezonu beklentinin çok altında tamamlayan Tottenham transferde vites attırdı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen İngiliz ekibi Bayern Münih'ten Joao Palhinha için düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 17:08 - Güncelleme:
Tottenham aradığı orta sahayı Almanya'da buldu
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Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi'nde şampiyon olan, ancak Premier Lig'i istedi yerden uzakta bitiren Tottenham, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Dominik Solanke, Archie Gray ve Kevin Danso gibi isimleri kadrosuna katan Tottenham, yeni transferini orta saha pozisyonunda yapmak istiyor.

Bu kapsamda İngiliz ekibi, gözünü Alman devi Bayern Münihe'e çevirdi.

Sky Sports'un haberine göre Tottenham, Bayern Münih'ten Joao Palhinha'yı kiralamak için resmi teklifini sundu.

Edinilen bilgilere göre oyuncu 1 sezonluğuna kiralanmak istiyor.

Bayern Münih, kiralık anlaşmasında zorunlu satın alma opsiyonu ya da satın alma opsiyonu olmasına sıcak bakmıyor.

PERFORMANSI

Bayern Münih'de bu sezon 24 maçta 941 dakika sahada kalan yıldız orta saha, gol katkısında bulunmadı.

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