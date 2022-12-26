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Spor

Tottenham, Brentford deplasmanından bir puan ile dönüyor

İngiltere Premier Lig'in 16. hafta mücadelesinde Tottenham, Brentford deplasmanına konuk oldu. Brentford 2-0 öne geçse de Tottenham beraberliği yakalamayı bildi. İki takım bir puana razı oldu.

26 Aralık 2022 Pazartesi 17:39 - Güncelleme:
Tottenham, Brentford deplasmanından bir puan ile dönüyor
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İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Tottenham, Brentford deplasmanına konuk oldu. Tottenham karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'yi yakaladı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Brentford, 15. dakikada Vitaly Janelt ve 54. dakikada Harry Kane ve 71. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg ile karşılık verdi.

Totenham'ın ilk golünü atan Kane, Boxing Day maçlarında 10 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Golcü futbolcu, 26 Aralık tarihinde oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başardı.

Busonucun ardından Tottenham 30, Brentford 20 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Aston Villa'yı ağırlayacak. Brentford ise West Ham United deplasmanına konuk olacak.

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