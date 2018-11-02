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Tottenham, Cengiz Ünder için 58 milyon euro'yu gözden çıkardı

İtalyan basınında Roma'nın, Cengiz Ünder için Tottenham'ın yaptığı 58 milyon euroluk teklifi reddettiği kaydedildi.

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Roma'da her geçen gün daha da üstün bir performans ortaya koyan Cengiz Ünder'e yapılan transfer teklifleri ile ilgili İtalyan ekibi kararını verdi.

Roma, takımın önemli parçalarından biri olan milli oyuncumuzu ocak ayında takımdan göndermeye sıcak bakmıyor.

İtalya'dan Corriere dello Sport'un haberine göre, Arsenal, Bayern Münih, Barcelona, Manchester City ve Tottenham'ın peşinde olduğu Cengiz için gelen dev teklifleri elinin tersiyle itiyor.

Tottenham'ın, geçtiğimiz hafta Roma Sportif Direktörü Monchi ile görüşerek Cengiz için tam 58 milyon euroluk bir teklif ilettiği, ancak İspanyol yöneticinin bu teklifi kabul etmmediği de kaydedildi.

YAZ AYLARINDA İKİ SEÇENEK

Roma'nın, 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için yaz aylarında büyük bir ikilemin içine düşeceği de vurgulandı.

Genç oyuncunun Roma'da 1 milyon euroluk bir maaş aldığı ve yaz aylarında gelecek teklifler üzerine takımda tutulmak isteniyorsa, sözleşmesinde revizyona gidilmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandna Başakşehir'in, bir sonraki satıştan %20 pay alacağı bilgisi de aktarıldı.

Cengiz Ünder, bu sezon Roma'da 11 maçta 808 dakika süre alırken 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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