14 Ocak 2026 Çarşamba
Tottenham, Conor Gallagher transferini açıkladı

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, La Liga'da Atletico Madrid forması giyen İngiliz orta saha Conor Callagher'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

HABER MERKEZİ14 Ocak 2026 Çarşamba 19:21 - Güncelleme:
Atletico Madrid forması giyen Conor Gallagher, İngiltere Premier Lig'e geri döndü.

Atletico Madrid, orta saha oyuncusu Gallagher için Tottenham ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İspanyol ekibi, Callagher'ın transferinden 40 milyon euro bonservis bedeli kazanacak.

Atletico Madrid'e 2024 yazında Chelsea'den transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, bir buçuk yıllık aranın ardından ülkesi İngiltere'ye geri döndü.

Atletico Madrid forması altında toplamda 77 maça çıkan Gallagher, 7 gol attı ve 7 asist yaptı.

