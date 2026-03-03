İSTANBUL 11°C / 4°C
3 Mart 2026 Salı
Spor

Tottenham, Dean Henderson'ı radarına aldı

Premier Lig ekibi Tottenham, Crystal Palace forması giyen 28 yaşındaki deneyimli kaleci Dean Henderson'ı transfer listesine ekledi.

3 Mart 2026 Salı 09:49
Tottenham, Dean Henderson'ı radarına aldı
İngiltere Premier Lig'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Football Insider'ın haberine göre Tottenham Hotspur, Crystal Palace forması giyen deneyimli kaleci Dean Henderson'ı transfer listesinin en üst sırasına yerleştirdi.

Crystal Palace, teknik direktör Oliver Glasner döneminde istikrarlı bir yükseliş yakalayan Dean Henderson'ı kadrosunun vazgeçilmez ismi olarak görüyor. 28 yaşındaki İngiliz kaleci, Selhurst Park'ta sergilediği performansla takımın savunma omurgasının temel taşı haline geldi

Dean Henderson, bu sezon Crystal Palace formasıyla toplam 37 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 41 gol yerken 14 kez kalesini gole kapattı.

