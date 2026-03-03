Tottenham, Dean Henderson'ı radarına aldı

İngiltere Premier Lig'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Football Insider'ın haberine göre Tottenham Hotspur, Crystal Palace forması giyen deneyimli kaleci Dean Henderson'ı transfer listesinin en üst sırasına yerleştirdi.

Crystal Palace, teknik direktör Oliver Glasner döneminde istikrarlı bir yükseliş yakalayan Dean Henderson'ı kadrosunun vazgeçilmez ismi olarak görüyor. 28 yaşındaki İngiliz kaleci, Selhurst Park'ta sergilediği performansla takımın savunma omurgasının temel taşı haline geldi

Dean Henderson, bu sezon Crystal Palace formasıyla toplam 37 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 41 gol yerken 14 kez kalesini gole kapattı.