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Spor

Tottenham deplasmanda 90+3'te yıkıldı

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 28. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Southampton ile 3-3 berabere kaldı.

18 Mart 2023 Cumartesi 20:11 - Güncelleme:
Tottenham deplasmanda 90+3'te yıkıldı
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Premier Lig'in 28. haftasında Southampton ile Tottenham karşı karşıya geldi. St. Mary's Stadium'da oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Tottenham, 45+1. dakikada yeni transferi Pedro Porro'nun golüyle öne geçti.

Southampton, ikinci yarının ilk dakikasında Che Adams ile skoru eşitledi. Harry Kane, 65'te Tottenham'ı tekrar öne geçirdi. Ivan Perisic, Tottenham'ın üstünlüğünü 75. dakikada 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekip 77'de Theo Walcott ile farkı 1'e indirdi.

90+3'te James Ward-Prowse, penaltıyı gole çevirerek geri dönüşü tamamladı ve mücadele berabere bitti.

Son 5 maçta 2. kez puan kaybeden Tottenham'ın puanı 49 oldu. Southampton ise 23 puan ile son sırada kaldı.

Tottenham, gelecek hafta Everton'a konuk olacak. Southampton ise West Ham United ile Londra'da karşılaşacak.

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