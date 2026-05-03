3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Tottenham deplasmanda kazandı: Düşme hattının üstüne çıktı

Tottenham, Aston Villa deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle üst üste ikinci kez kazandı. Bu sonuçla puanını 37'ye yükselten Spurs, düşme hattının üzerine çıkarak rahat bir nefes aldı.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Tottenham, Aston Villa deplasmanına konuk oldu. Tottenham, Villa Park'taki maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Conor Gallagher ve 25. dakikada Richarlison attı. Aston Villa'nın tek golünü 90+5. dakikada Emiliano Buendia kaydetti.

Premier Lig'de arka arkaya ikinci galibiyetini elde eden Tottenham, 37 puana yükseldi. Tottenham, 36 puanlı West Ham United'ı geçerek küme düşme hattının üzerine çıktı. Aston Villa, 58 puanda kaldı.

Premier Lig'in gelecek haftasında Tottenham, sahasında Leeds United'ı ağırlayacak. Aston Villa, Burnley deplasmanına gidecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Aston Villa, perşembe günü yarı final rövanş maçında sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Aston Villa, Nottingham Forest karşısında deplasmandaki ilk maçı 1-0'lık skorla kaybetmişti.

