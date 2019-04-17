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Tottenham deplasmanda Manchester City'ye 4-3 yenilse de adını yarı finale yazdırdı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City sahasında Tottenham’ı konuk etti. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çaldı.

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Tottenham’ın evinde 1-0 kazandığı mücadele sonrası rövanş maçı çok hızlı başladı. İlk 21 dakikada tam 5 golün atıldığı karşılaşmada Manchester City henüz 4. dakikada Sterling’in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibinin bu golüne Tottenham 7 ve 10. dakikada Heung-Min Son ile cevap verdi ve maç bir anda konuk ekibin lehine döndü.

Tottenham’ın ikinci golünün santrasıyla gelişen atakta Manchester City, Bernardo Silva ile 11. dakikada tekrar eşitliği yakaladı (2-2). Bu golden 10 dakika sonra ise Sterling kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti (3-2) ve ilk yarı Manchester City’nin 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Manchester City 59’da Aguero’nun golüyle farkı ikiye çıkardı (4-2). 73. dakikada Llorente’nin attığı golle Tottenham skoru 4-3’e getirip yeniden avantajı yakaladı.

Nefesleri kesen maçta kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham Şampiyonlar Ligi’nde adını yarı finale yazdı.

O mazbatalar iptal edildi

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