Tottenham deplasmanda Manchester City'ye 4-3 yenilse de adını yarı finale yazdırdı
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City sahasında Tottenham’ı konuk etti. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çaldı.
Tottenham’ın evinde 1-0 kazandığı mücadele sonrası rövanş maçı çok hızlı başladı. İlk 21 dakikada tam 5 golün atıldığı karşılaşmada Manchester City henüz 4. dakikada Sterling’in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibinin bu golüne Tottenham 7 ve 10. dakikada Heung-Min Son ile cevap verdi ve maç bir anda konuk ekibin lehine döndü.
Tottenham’ın ikinci golünün santrasıyla gelişen atakta Manchester City, Bernardo Silva ile 11. dakikada tekrar eşitliği yakaladı (2-2). Bu golden 10 dakika sonra ise Sterling kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti (3-2) ve ilk yarı Manchester City’nin 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda baskısını artıran Manchester City 59’da Aguero’nun golüyle farkı ikiye çıkardı (4-2). 73. dakikada Llorente’nin attığı golle Tottenham skoru 4-3’e getirip yeniden avantajı yakaladı.
Nefesleri kesen maçta kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham Şampiyonlar Ligi’nde adını yarı finale yazdı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.